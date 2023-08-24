Глава Нигерии одобрил еще одну поездку исламского духовенства для переговоров с путчистами

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Нигерии Бола Тинубу в четверг дал добро на возвращение в Нигер делегации исламского духовенства для переговоров с военными, устроившими путч 26 июля, сообщили местные СМИ.

Такое решение президент принял после встречи в четверг с высокопоставленными представителями духовенства, которые две недели назад побывали в столице Нигере Ниамее для диалога с путчистами.

Кроме того, экс-президент Нигерии Абдусалами Абубакар, ставший представителем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигере, ранее положительно охарактеризовал переговоры делегации ЭКОВАС с руководителями путча, прошедшие на прошлых выходных.

Накануне представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса в интервью Associated Press заявил, что сообщество открыто для переговоров с руководителями Нигера, но лишь при перспективе достижения результатов.

"Мы не собираемся вести долгий затяжной торг с этими военными... Мы пошли по этому пути в Мали и Буркина-Фасо, и в других местах, и мы ни к чему не пришли", - добавил он.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против президента страны Мохамеда Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Новым лидером был объявлен армейский генерал Абдурахман Тчиани. ЭКОВАС, Евросоюз, Франция, США осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

ЭКОВАС в свою очередь ввело санкции, которые включают закрытие границ с Нигером, запрет коммерческих рейсов, приостановку финансовых операций, заморозку национальных активов и прекращение помощи. В частности, Нигерия в рамках санкций объявила о прекращении поставок электроэнергии в Нигер, ранее удовлетворяя 90% потребностей Нигера в электричестве.