ЭКОВАС призывает путчистов в Нигере к уступкам

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) призвали путчистов в Нигере пойти на компромисс с руководством сообщества, пока не стало поздно, сообщают западные СМИ.

"Даже сейчас военным Нигера еще не поздно пересмотреть свои действия и прислушаться к голосу разума, потому что региональные лидеры не могут закрыть глаза на государственный переворот (...) Если мирные методы не дадут результатов, ЭКОВАС не сможет просто сидеть сложа руки", - заявил представитель сообщества Омар Турей.

По его словам, основная задача ЭКОВАС на данный момент заключается в том, чтобы остановить "спираль государственных переворотов" в регионе.

Ранее МИД Нигера проинформировал, что власти подписали документы, которые позволяют войскам Мали и Буркина-Фасо в случае необходимости войти на территорию Нигера.

Власти Буркина-Фасо и Мали ранее отмечали, что будут рассматривать вторжение иностранных сил в Нигер как агрессию против них.

18 августа представитель ЭКОВАС Абдель Фаттах Муса сказал, что военачальники государств - членов сообщества подтвердили готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ".

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интервенция ЭКОВАС в Нигер была бы губительным сценарием для страны и региона.

"Я не думаю, что вторжение пошло бы кому-то на пользу", - сказал Лавров на пресс-конференции в Йоханнесбурге.