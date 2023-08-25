Штаб-квартиру ООН в Женеве на полчаса закрывали из-за проникновения постороннего

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Штаб-квартиру ООН в Женеве закрыли на полчаса из-за проникновения на территорию организации постороннего, сообщает в пятницу Associated Press со ссылкой на представителя ООН.

Представитель женевского отделения ООН Алессандра Веллуччи заявила, что инцидент, который она назвала "незначительным", длился не более получаса. Команды безопасности ООН и женевская полиция расследовали произошедшее.

Она не стала называть имя постороннего и говорить, помещен ли он под арест.

Последний раз подобный инцидент произошел в женевском офисе в 2017 году.

Офис в Женеве является вторым по величине объектом ООН после головного офиса в Нью-Йорке.