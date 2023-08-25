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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:25

Китайская ракета "Церера-1" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Церера-1" частной китайской аэрокосмической компании Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Цзилинь-1 Куанфу-02", сообщила компания в пятницу.

Запуск ракеты был осуществлен в 12:59 по пекинскому времени (07:59 по Москве) со стартовой площадки космодрома Цзюцюань.

Выведенный аппарат массой 230 кг был создан компанией Chang Guang Satellite Technology. По данным компании, спутник будет делать снимки высокого разрешения в 0,5 м, которые будут использоваться в разведке ресурсов, городском планировании, сельском и лесном хозяйстве.

Четырехступенчатая ракета сверхлегкого класса "Церера-1" способна выводить до 350 кг на низкую околоземную орбиту и до 230 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой до 700 км.

Китай
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