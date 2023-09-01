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Отстыковку корабля Crew Dragon-6 от МКС перенесли на воскресенье

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Отстыковка американского пилотируемого космического корабля компании SpaceX Crew Dragon-6 с тремя астронавтами и космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым на борту перенесена со 2 на 3 сентября из-за непогоды в районе приводнения у берегов Флориды, сообщило NASA.

Теперь ожидается, что отстыковка будет проведена не ранее 3 сентября в 07:05 по времени Восточного побережья США (14:05 по Москве). В случае расстыковки в воскресенье, корабль приводнится в Атлантике 4 сентября не ранее 00:07 (07:07 по Москве).

На борту корабля на Землю вернутся космонавт Федяев, астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади. Они прибыли на станцию 3 марта и к моменту возвращения суммарно пробудут на станции шесть месяцев.

В июле 2022 года в рамках программы МКС "Роскосмос" и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах трех российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и трех американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях "Союз МС" в 2022-2024 годах.

В соглашения между "Роскосмосом" и NASA сейчас осуществляются две миссии на МКС - в сентябре прошлого года к станции был запущен российский корабль "Союз МС-22", в состав которого, помимо россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, входит астронавт NASA Фрэнк Рубио. Они вернутся на Землю на корабле "Союз МС-23", который прибыл на станцию в феврале для замены поврежденного "Союза МС-22". В марте состоялся запуск американского корабля Crew Dragon-6, на котором на станцию прибыл Федяев.

Crew Dragon NASA МКС Роскосмос Флорида Андрей Федяев
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