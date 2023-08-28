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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

В Таджикистане из-за ливней погибли 13 человек

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Таджикистане из-за сильных дождей погибли 13 человек, сообщает пресс-служба президента Эмомали Рахмона.

"Вчера из-за проливных дождей в Вахдате и районе Рудаки произошло стихийное бедствие, в результате которого погибли 13 человек, в том числе 11 человек в Вахдате и 2 человека - в районе Рудаки", - говорится в сообщении.

Рахмон выразил соболезнования семьям и близким погибших и поручил премьер-министру, Комитету по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, другим соответствующим структурам и органам оказать помощь семьям лиц, погибших в результате стихийного бедствия, принять срочные меры по устранению последствий стихийного бедствия.

Таджикистан Рудаки Вахдат
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