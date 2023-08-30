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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

В Таджикистане число погибших из-за ливней превысило два десятка

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Таджикистане число жертв ливневых дождей и вызванных ими селей достигло 21 человека, сообщает сообщает "Азия-Плюс" со ссылкой на пресс-центр КЧС республики.

За прошедшие сутки были найдены тела двух человек в городе Вахдат и еще двух - в Варзобском районе, среди них - ребенок.

По состоянию на утро 30 августа, всего в городе Вахдат от стихии погибли 17 человек, в районах Рудаки и Варзоб - по два человека.

Таджикистан КЧС Вахдат Варзоб Рудаки
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