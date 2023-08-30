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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Лавров возглавит делегацию России на саммите G20

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Дели, выступит на пленарных сессиях форума и проведет ряд двусторонних встреч, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поручению президента России делегацию нашей страны на указанной встрече в верхах возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, "планируются его выступления в ходе двух пленарных заседаний предстоящей встречи".

"На полях" саммита предусмотрен целый ряд двусторонних переговоров и контактов министра иностранных дел России", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Она отметила, что на саммите G20 российская сторона намерена "подробно изложить взгляды на необходимость реформы системы глобального экономического управления в свете становления полицентричного миропорядка и перераспределения производственных сил в пользу развивающихся стран".

"Будем добиваться выверенных решений в области цифровой трансформации, снижения рисков в области энергетической, продовольственной безопасности, осуществления оптимальных путей энергетических переходов", - сообщила Захарова.

Саммит пройдет 9-10 сентября в Дели.

G20 МИД РФ Сергей Лавров
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