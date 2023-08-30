Жители столицы Габона вышли на улицы приветствовать путчистов

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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Габоне после случившегося ночью путча жители столицы страны Либревиля толпами вышли на улицы города приветствовать смену режима, передает АР.

"Спасибо вам, армия. Наконец-то. Мы столько ждали этого момента", - сказал один горожанин бойцам республиканской гвардии страны.

Граждане с солдатами распевали национальный гимн.

Группа военных вышла в телеэфир глубокой ночью, вскоре после объявления официальных итогов президентских выборов, по которым президент Али Бонго Одимба переизбирался на третий срок. Они выступили от имени "переходного комитета воссоздания институтов" и объявили, что аннулируют результаты голосования, распускают все институты власти и закрывают границы до восстановления законности и порядка. Их заявление звучало на фоне выстрелов.

Семья Одимба руководит страной больше 50 лет.

После выборов часть жителей, опасаясь нестабильности, покинула Либревиль или выехала из Габона, другие начали запасаться продовольствием.

Во втором телеобращении военные сообщили, что президент и его семья, а также его врачи, находятся в президентской резиденции под охраной. Один из сыновей президента задержан по обвинению в госизмене.

Французская горнодобывающая компания Eramet заявила, что прекращает все операции в Габоне и сосредоточится на обеспечении безопасности своих сотрудников и предприятий. Компания разрабатывает в Габоне крупнейшую в мире марганцевую залежь и управляет железнодорожной компанией.

По данным частной разведывательной компании Ambrey, в главном порту страны прекращены все операции и портовая администрация запрещает любым судам выходить в море. В международном аэропорту Либревиля отменены все полеты 30 августа.

Если путч в Габоне будет успешным, это будет восьмой с 2020 года переворот в странах Западной и Центральной Африки. В отличие от Нигера, Мали, Буркина-Фасо Габон не столкнулся с угрозой джихадистов, вел добычу нефти и считался относительно стабильной страной. Однако, по данным за 2020 год, 40% молодежи в стране безработные.