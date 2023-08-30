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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:06

Франция осудила военный переворот в Габоне

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - В Париже внимательно наблюдают за развитием ситуации в Габоне и осуждают действия военных, которые взяли власть в этой стране.

"Власти Франции осуждают происходящий в Габоне военный переворот", - приводит французский телеканал BFMTV слова представителя французского правительства Оливье Верана.

Ранее глава кабинета министров Франции Элизабет Борн заявила, что в стране "пристально следят за событиями в Габоне".

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Французское посольство в Габоне рекомендовало гражданам Франции оставаться дома и проявлять бдительность, соответствующее сообщение дипмиссия в Либревиле (столица Габона) разместила в соцсетях.

Ранее сообщалось, что группа военных в Габоне в эфире общественного телевидения объявила о низложении президента страны Али Бонго Ондимбы, который находится у власти 14 лет, а в субботу был переизбран на третий срок. Согласно результатам президентских выборов, он заручился поддержкой 64,27% избирателей. Организаторы переворота между тем объявили итоги выборов недействительными, распустили все институты власти, а границы страны закрыли до последующего распоряжения.

Уже в сам день голосования за два часа до закрытия участков Альберт Ондо Осса, основной соперник Бонго Ондимбы, заявил о победе и призвал его провести бескровную передачу власти. При этом Ондо Осса обвинил сторонников Бонго Ондимбы в мошенничестве.

Associated Press в свою очередь напоминает, что семья Бонго Ондимбы удерживала власть в Габоне 55 лет, поддерживала тесные связи с Францией. Али Бонго Ондимба в конце июня встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Габоне размещен французский контингент из 400 военных.

Агентство отмечает, что в случае успеха путча в Габоне он станет восьмым, произошедшим с 2020 года в странах Западной и Центральной Африки. При этом в отличие от Нигера, Мали, Буркина-Фасо Габон не столкнулся с угрозой исламских радикалов, а будучи членом ОПЕК вел добычу нефти и считался относительно стабильной страной. Однако, по данным за 2020 год, 40% граждан стран в возрасте 15-24 лет были безработными, а цены в Габоне постоянно росли.

Габон Франция
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