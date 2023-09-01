Саммит G20 в Индии будут охранять 130 тысяч силовиков

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Власти Индии мобилизуют примерно 130 тысяч. сотрудников полиции и гвардии с целью обеспечить безопасность на саммите G20, который пройдет 9-10 сентября в Дели, сообщили западные СМИ.

В столице в дни саммита порядок будут поддерживать 80 тысяч полицейских, помогать им будут члены добровольческой отечественной гвардии. Службу будут также нести пограничные силы безопасности. На случай нештатных ситуаций в готовности будут находиться 400 пожарных.

Во время саммита власти будут регулировать проезд в Дели, границы города будут охранять. Правительство намерено попросить на три дня саммита закрыть коммерческие предприятия, школы, административные учреждения.

Особые меры безопасности должны действовать в отелях, где остановятся важнейшие гости саммита, включая президента США Джо Байдена.

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, который выступит на пленарных сессиях форума и проведет ряд двусторонних встреч.

Ожидается прибытие в Дели лидеров Великобритании, ФРГ, Франции, Японии, Австралии, Саудовской Аравии.