Банк Франции отметил преждевременность снижения ставок ЕЦБ, несмотря на приближение к пику

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) вплотную приблизился к моменту, когда ключевые процентные ставки достигли пика, однако все еще очень далек от того, чтобы начать их снижать, заявил глава французского ЦБ и член руководства ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало.

"Мы близки, или очень близки, к пиковому уровню наших процентных ставок, - сказал он на мероприятии в Париже в пятницу. - И мы все еще далеки от точки, когда мы можем задуматься над их снижением".

При этом де Гало отметил, что руководство ЕЦБ пока не приняло решение относительно того, что делать со ставками на следующем заседании, которое пройдет 14 сентября.

Руководителям регулятора предстоит непростое решение, поскольку экономика еврозоны демонстрирует признаки замедления, однако инфляция держится намного выше целевого уровня в 2%.

По предварительным данным, потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 5,3% в годовом выражении, как и в июле. Между тем аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали их замедления до 5,1%.