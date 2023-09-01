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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Грузии завершились учения Agile Spirit 2023 с участием НАТО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Грузии 1 сентября завершились ежегодные многонациональные военные учения Agile Spirit ("Проворный дух") 2023, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Участие в них принимали около 3600 военнослужащих 21 страны-члена НАТО и партнеров. В частности, в них участвовали военные Грузии, США, Турции, Великобритании, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии и Японии. Также впервые в них приняла участие Иордания.

Целью учений Agile Spirit 2023 грузинское оборонное ведомство назвало "повышение взаимосовместимости на тактическом уровне между силами обороны Грузии, объединенными силами США, членов НАТО и партнеров, укрепление и отладка оперативных возможностей при планировании и выполнении операций в многонациональной среде".

Учения начались 22 августа, в Грузии они прошли уже в 11-й раз.

НАТО Agile Spirit Грузия Минобороны
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