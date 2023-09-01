Nissan разработал портативные батареи на основе аккумулятора электрокара Leaf

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. разработал портативный источник питания на основе аккумулятора электромобиля Leaf, выпускаемого компанией, сообщает Associated Press.

В разработке также принимали участие JVCKenwood, производитель электроники, и 4R Energy, совместное предприятие Nissan и Sumitomo Corp., занимающееся проектированием экологичных авто и накопителей энергии.

За время существования модели Leaf автоконцерн продал свыше 650 тыс. электрокаров, при этом их аккумуляторы зачастую сохраняют заряд дольше, чем служат сами автомобили.

Производство батарей для машин сопровождается выбросами углекислого газа и требует использования дорогостоящих редких металлов. В связи с этим их дальнейшее применение в других целях - например, для подзарядки гаджетов в дороге или для аварийного питания при стихийных бедствиях - может быть оптимальным решением с точки зрения экологии.

В каждом электромобиле Leaf задействовано 48 батарейных модулей, в то время как для работы портативного зарядного устройства достаточно всего двух.

Аккумуляторы транспортных средств имеют большой потенциал в качестве накопителя энергии, отмечает доцент кафедры электротехники и вычислительной техники Виндзорского университета Балакумар Баласингам. По его словам, разработка Nissan позволит избежать преждевременной утилизации миллиардов аккумуляторов.

На данный момент батареи массой 14,4 кг продаются в Японии по цене 170,5 тыс. иен ($1,173 тыс.). О поставках в другие страны пока не сообщается.