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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

В США приостановили разрешение перевозить газ по железной дороге

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие постановления, которое разрешает перевозить природный газ по железным дорогам, мотивировав это стремлением снизить риск аварий, пишет The Hill.

Постановление было принято в годы президентства Дональда Трампа. Теперь Минтранс приостановил его действие "во избежание потенциальных рисков для здоровья и безопасности населения или последствий для окружающей среды".

Газета напоминает, что в феврале 2023 года в Огайо произошло крушение товарного поезда с высокотоксичными химическими веществами. Этот поезд не перевозил природный газ, однако авария, тем не менее, привлекла внимание к проблеме безопасности в области железнодорожных перевозок.

Джо Байден Минтранс Огайо США
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