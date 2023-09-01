В США приостановили разрешение перевозить газ по железной дороге

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приостановила действие постановления, которое разрешает перевозить природный газ по железным дорогам, мотивировав это стремлением снизить риск аварий, пишет The Hill.

Постановление было принято в годы президентства Дональда Трампа. Теперь Минтранс приостановил его действие "во избежание потенциальных рисков для здоровья и безопасности населения или последствий для окружающей среды".

Газета напоминает, что в феврале 2023 года в Огайо произошло крушение товарного поезда с высокотоксичными химическими веществами. Этот поезд не перевозил природный газ, однако авария, тем не менее, привлекла внимание к проблеме безопасности в области железнодорожных перевозок.