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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:10

США готовят к отправке на Украину танковые снаряды с обеденным ураном

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - США намерены в ближайшее время решить вопрос с отправкой Украине снарядов с обеденным ураном для танковых пушек, сообщает издание The Wall Street Journal.

Оно пишет, что в администрации президента Джо Байдена вопрос о возможности поставки таких боеприпасов "обсуждался в течение нескольких месяцев из-за опасений по поводу их воздействия на окружающую среду и здоровье (...), но представитель администрации заявил, что в настоящее время нет серьезных препятствий для их поставки".

СМИ сообщают со ссылками на источники, что снаряды с обеденным ураном могут войти в состав очередного пакета военной помощи Украине на сумму до $350 млн, о которой будет объявлено на следующей неделе.

Отмечается, что Великобритания была первой из союзников Украины, предоставившей стране боеприпасы, которые используются в танках Challenger.

Джо Байден Украина
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