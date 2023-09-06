США уже в среду могут объявить о начале поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Администрация США планирует позднее в среду объявить о начале американских поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном, сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника, знакомого с ситуацией.

"Администрация президента Джо Байдена в рамках нового пакета помощи впервые поставит Украине снаряды с обедненным ураном, применение которых вызывает разногласия. О поставках объявят в среду", - информирует издание.

По словам неназванного представителя Пентагона, США решили отправить такие боеприпасы, поскольку их считают наиболее эффективным оружием для американских танков Abrams. Первая партия из 10 этих танков прибудет на Украину в середине сентября.

Официальные лица США уверяют, что хотя обедненный уран и является побочным продуктом обогащения урана, "боеприпасы с ним не представляют радиоактивной угрозы". По данным Politico, в Вашингтоне ссылаются на исследование МАГАТЭ, согласно которому "наличие остатков обедненного урана, рассеянных в окружающей среде, не представляет радиологической опасности для населения пострадавших регионов".

Издание напоминает, что в таких организациях как Международная коалиция по запрету уранового оружия отмечают: прикосновение к частицам обедненного урана или их проглатывание может представлять угрозу для здоровья, в том числе вызывать рак.

В июне The Wall Street Journal сообщала, что в Белом доме рассматривают возможность поставок Киеву такого рода боеприпасов.

До этого, в апреле, стало известно, что британские власти передали Украине несколько тысяч снарядов для танков Challenger 2, часть которых содержат обедненный уран.

В июле власти США приняли решение поставить Украине кассетные боеприпасы, которые запрещены более чем в 100 странах.