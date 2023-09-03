Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" на борту 3 сентября покинет МКС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Космический корабль Crew Dragon-6 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов и космонавта "Роскосмоса" в воскресенье расстыкуется с Международной космической станции (МКС) для возвращения на Землю, сообщает NASA.

В состав международного экипажа корабля Crew Dragon-6, работавшего на станции шесть месяцев, входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев.

Расстыковка будет осуществлена в 07:05 по времени Восточного побережья США (в 14:05 мск).

Планируется, что корабль приводнится через 19 часов в Атлантике у берегов штата Флорида в понедельник в 00:17 по времени Восточного побережья США (в 07:17 мск).