РФ и Белоруссия в 2024 г. увеличат взносы в бюджет Союзного государства на 38%

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия и Россия в 2024 году увеличат взносы в бюджет Союзного государства на 38%, сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания (верхняя палата парламента) Белоруссии Владимир Андрейченко.

"В следующем году на 38% увеличены долевые взносы в бюджет Союзного государства. (...) Общий объем бюджета составит более 6,5 млрд российских рублей", - сказал Андрейченко на открытии расширенного заседания совета парламентского собрания Союза Белоруссии и России, которое в понедельник проходит в Пскове. (Цитата по госагентству БелТА).

Андрейченко отметил, что взносы Белоруссии и России в общий бюджет оставались неизменными с 2009 года. При этом в 2021 году они сократились на 10%. "Во многом это было связано со снижением количества реализуемых за счет бюджета программ и проектов. В настоящее время благодаря совместным усилиям депутатов парламентского собрания и постоянного комитета ситуация начала изменяться", - отметил он.

По его словам, в завершающей стадии находится подготовка четырех новых программ и трех проектов Союзного государства. При этом Андрейченко обратился к постоянному комитету и госсекретарю Союзного государства Дмитрию Мезенцеву с просьбой включить эти программы в бюджет Союзного государства на 2024 год. "Я надеюсь, что и впредь положительная тенденция сохранится и количество финансируемых программ, проектов, мероприятий будет расти вместе с ростом его (бюджета Союзного государства - ИФ) доходной части", - отметил он.

Бюджет Союзного государства на 2023 год утвержден в конце декабря прошлого года с профицитом 899 млн российских рублей, расходы бюджета должны составить 5 млрд 67 млн рублей, доходы - 5 млрд 966 млн рублей, в том числе отчисления из бюджетов Белоруссии и России - 4 млрд 458,6 млн российских рублей (из них 2 млрд 898,3 млн рублей - отчисления России и 1 млрд 560,3 млн рублей - отчисления Белоруссии).