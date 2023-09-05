Что произошло за день: вторник, 5 сентября

Продление сокращения экспорта нефти, покушение на экс-главу Таможенного комитета ЛНР и смена Индией названия страны

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца года. В свою очередь Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года.

- Экс-глава Таможенного комитета ЛНР госпитализирован с травмами после покушения. По данным следствия, 3 сентября жительница Луганска передала Юрию Афанасьевскому мобильный телефон со взрывчатым устройством, которое было приведено в действие. Она задержана и дала признательные показания.

- Шойгу оценил потери Украины с начала наступления в 66 тыс. человек. По словам министра обороны, украинские военные за три месяца контрнаступления так и не достигли своих целей.

- Армения отозвала своего постпреда в ОДКБ. Виктор Биягов был назначен на этот пост в ноябре 2018 года. Он станет послом Армении в Нидерландах и постоянным представителем республики в Организации по запрещению химического оружия.

- "ГАЗ" отказался от иска о взыскании с Volkswagen 15,6 млрд рублей после мирового соглашения в рамках спора о расторжении соглашения о контрактной сборке.

- Узбекские платежные системы Oson и Pay Way приостановили переводы за границу, в том числе из России и в Россию. ЦБ Узбекистана связал запрет с санкционными рисками.

- В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат - так она называется на хинди. По данным СМИ, приглашения на ужин в рамках G20 уже были подписаны от имени президента Бхарата, а не президента Индии.