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В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат

В Индии задумались о смене названия страны на Бхарат
Фото: Abhishek Chinnappa/Getty Images

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Правительство премьер-министра Нарендры Моди, вероятно, внесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, передают во вторник индийские СМИ.

По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной сессии парламента, назначенной на 18-22 сентября.

При этом издание The Economic Times пишет, что, по данным спикера Конгресса Джайрама Рамеша, приглашения на ужин в рамках G20 были подписаны от имени президента Бхарата, а не президента Индии.

Многие члены правящей партии премьер-министра Нарендры Моди Бхаратия джаната парти (БДП) поддерживают инициативу о переименовании Индии, отмечает издание.

Индия Нарендра Моди Бхарат
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