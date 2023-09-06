В Болгарии из-за шторма погибли три человека

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв шторма в Болгарии выросло до трех человек, сообщает в среду Nova.

Подтверждена личность одной из погибших - это судья Мария Московская, сообщил мэр портового города Царево Георгий Лапчев. Поиски ее дочери, которая предположительно находилась в машине судьи, продолжаются.

Ранее сообщалось о двух погибших в Болгарии и поисках еще трех человек.

Местные власти неоднократно просили местных жителей и туристов воздержаться от купания во время шторма.

Шторм на море сопровождается ливневыми дождями на побережье, это привело к затоплению ряда населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация складывается в городе-порте Царево (Бургасская область) - там наводнениями повреждены мосты, затоплены автотрассы. Властям пришлось провести эвакуацию туристов.

Затоплен и прибрежный город Созополь, также расположенный в Бургасской области. Люди спасаются от воды на крышах домов, и спасателисмогут добраться к ним только после того, как закончится ливень. Тогда же власти приступят и к оценке ущерба.