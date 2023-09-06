Рябков назвал диалог РФ и США по контролю над вооружениями спорадическим

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Диалог России и США по контролю над вооружениями в настоящее время носит несистемный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сейчас диалог с американцами, в том числе по контролю над вооружениями, крайне спорадический и несистематический. Вина и ответственность за это лежит целиком на Вашингтоне", - сказал он в интервью изданию "Коммерсант".

Комментируя заявления советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о необходимости отделения противоречий по Украине от диалога по стратегической стабильности, замминистра сообщил, что никаких новых предложений Вашингтона, в том числе на бумаге, не было.

"Мы несколько раз обсуждали это устно на разных уровнях. Значимых уточнений или существенных "добавок" к тому, что прозвучало в том известном выступлении помощника по нацбезопасности, мы не получили, да, собственно говоря, и не ожидали", - отметил Рябков.

По его словам, "пока все примерно на том же уровне, и я не думаю, что в ближайшее время что-то здесь изменится". "Мы доводим терпеливо до них свою логику и свои подходы", - сказал дипломат.

Между тем в этом году Россия официально стала координатором так называемой "ядерной пятерки", неформального объединения государств, обладающих ядерным оружием. Отвечая на вопрос, как могут сказаться разногласия по Украине на российском председательстве, Рябков отметил: "В целом, конечно, специфика текущей международной ситуации не может не сказываться и на этой работе тоже".

"Мы не ожидаем легкого времени и легкого пути. Готовы, в том числе и к спорам, схваткам, столкновениям на "пятерочном" ринге с нашими оппонентами с Запада", - сказал замруководителя внешнеполитического ведомства.

"Здесь я предвижу даже не сложности... а ситуации, когда мы будем объяснять им, почему они не правы, а в ответ слышать нелогичные, лишенные разумной основы аргументы", - добавил Рябков.