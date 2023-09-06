В российском ЦПВС обвинили коалицию в создании опасных ситуаций в небе Сирии

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии заявили, что авиация международной коалиции во главе с США создает опасные ситуации в сирийском воздушном пространстве.

"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - сказал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Вадим Кулить.

По его данным, "за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов".

Кроме того, контр-адмирал сообщил о шести нарушениях двумя парами истребителей "Rafale" и двумя многоцелевыми беспилотниками MQ-1C "коалиции" в районе Эт-Танф.