За сутки авиация коалиции допустила 26 нарушений в воздушном пространстве Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали за сутки 10 эпизодов нарушений воздушного пространства в районе Эт-Танф авиацией Международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей "Rafale", парой истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.

Также он отметил, что со стороны "коалиции" зафиксировано 16 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.