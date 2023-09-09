Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:25

За сутки авиация коалиции допустила 26 нарушений в воздушном пространстве Сирии

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии зафиксировали за сутки 10 эпизодов нарушений воздушного пространства в районе Эт-Танф авиацией Международной антитеррористической коалицией, возглавляемой США, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений двумя парами истребителей F-35, парой истребителей "Rafale", парой истребителей "Typhoon" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сообщил Кулить.

Также он отметил, что со стороны "коалиции" зафиксировано 16 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами БПЛА.

Сирия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Специалисты скорректировали орбиту МКС к прибытию корабля "Союз МС-24"

Пророссийского блогера Бадаляна освободили из-под стражи в Армении

Что произошло за день: пятница, 8 сентября

AZUR air будет перевозить клиентов "Интуриста" в Шарм-эль-Шейх до конца сентября

В Индии анализируют варианты действий в случае войны за Тайвань

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

Совет ЕС добавил в санкционный список шестерых россиян

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

HSBC прекратит оказывать услуги по переводу средств в РФ и Белоруссию

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

Египетская Red Sea Airlines с 8 по 17 сентября приостанавливает полеты в Москву

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

США проверят чипы, установленные в новых смартфонах Huawei

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ

Блинкен пригрозил санкциями наблюдателям на выборах в новых регионах РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });