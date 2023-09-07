Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Товарооборот между Китаем и РФ за 8 месяцев вырос на 32%

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - С января по август 2023 года китайско-российская торговля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 32%, достигнув $155,1 млрд. Об этом свидетельствуют обнародованные данные китайской таможенной статистики.

Как сообщило Главное таможенное управление КНР, китайский экспорт в Россию вырос в годовом исчислении на 63,2% и составил $71,8 млрд. Россия поставила в Китай товаров и услуг на сумму $83,3 млрд, превысив показатель того же периода 2022 года на 13,3%.

В июле-августе товарооборот между двумя странами достиг $20,8 млрд, при этом экспорт Китая равнялся $9,3 млрд, российский в Китай - $11,5 млрд.

Китай РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подешевела до $90,3 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 7 сентября

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Байдену-младшему предъявят до конца сентября обвинение в хранении оружия

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

Блинкен заявил, что США направят еще $1 млрд на помощь Украине

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

Спикер парламента Армении не видит напряженности в отношениях с РФ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

"Газпром" выразил несогласие с позицией Молдавии по долгу страны за газ

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю метеонаблюдений

Суд ЕС постановил отменить санкции в отношении бывшего CEO Ozon Шульгина

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе

Правительство Китая запретило госслужащим пользоваться iPhone на работе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });