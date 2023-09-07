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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Африканский союз может присоединиться к G20 на саммите в Дели

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - На саммите "двадцатки", который пройдет в Дели 9-10 сентября, может быть удовлетворена заявка Африканского союза (АС) на вступление в G20, сообщила газета Times of India.

Инициатива о включении АС в "клуб двадцати" на данном саммите принадлежит премьер-министру Индии Нарендре Моди, который изложил ее в письме всем лидерам стран-участниц, "и это, вероятно, отразится в итоговом документе саммита, если не произойдет каких-либо сбоев в последнюю минуту", отмечает издание.

Оно пишет, что, по мнению индийских властей, "предложение Моди о членстве Африканского союза в G20 демонстрирует приверженность Индии укреплению представительства Африки и партнерства в формировании глобальных отношений".

Газета добавила, что "некоторые из самых быстрорастущих экономик мира находятся в Африке, совокупный ВВП которой составляет $2,4 трлн".

Включение АС в G20 "может оказаться самым значительным достижением председательства Индии", поскольку участникам не удалось достичь консенсуса по украинскому конфликту.

"США и Великобритания заявили ранее на этой неделе, что достичь консенсуса по Украине будет непросто. В ЕС также отметили в среду, что компромиссная формула, или текст, представленный Индией по Украине, не в полной мере учитывает их озабоченность", - говорится в публикации.

Индия Дели
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