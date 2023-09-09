Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит "Большой двадцатки" в Дели, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели", - написала она в своем телеграм-канале в субботу.
Захарова также опубликовала фотографию, на которой Лаврова приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава внешнеполитического ведомства страны.