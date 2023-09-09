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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:34

Лавров прибыл на саммит G20 в Дели

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит "Большой двадцатки" в Дели, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Сергей Лавров прибыл на заседание саммита 20-ки в Дели", - написала она в своем телеграм-канале в субботу.

Захарова также опубликовала фотографию, на которой Лаврова приветствует премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Саммит G20 проходит в индийской столице 9-10 сентября, российскую делегацию возглавляет глава внешнеполитического ведомства страны.

G20 Сергей Лавров
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