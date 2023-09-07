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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR). Они были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.

"Температура в Арктике из-за климатического кризиса повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, и мы несем ответственность за защиту этого бесценного региона", - заявил Байден.

Министр внутренних дел США Дебра Холлан сообщила в среду, что в общей сложности отменены семь разрешений, выданных администрацией Трампа. Действие документов было приостановлено администрацией Байдена в 2021 году, отмечает The Wall Street Journal.

МВД также предложило запретить предоставление в аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади 10,6 млн акров, что составляет более 40% из 23 млн акров, выделенных ранее под Национальный нефтяной резерв на Аляске. По словам Холлан, ее ведомство пришло к заключению, что экологическая проверка, проведенная в 2021 году при Трампе, была недостаточной и со "множеством юридических нарушений".

Объявленные инициативы затрагивают северную часть Аляски, не только располагающую запасами нефти и газа, но и имеющую богатую видами среду обитания: здесь живут полярные медведи, северные олени, водоплавающие птицы и другие дикие животные. Экологи неоднократно поднимали вопрос о том, что бурение в ANWR нанесет ущерб уникальной экосистеме Арктики.

Представители энергетической отрасли и власти Аляски поддерживали открытие региона для добычи нефти и газа, рассчитывая, что это создаст рабочие места и подтолкнет к росту экономику штата, которая в значительной мере зависит от нефтяного сектора.

Ранее в этом году администрация Байдена одобрила масштабный проект Willow компании ConocoPhillips по разработке нефти на Аляске, что вызвало недовольство некоторых демократов, а также экологических активистов. Новые предложения министерства внутренних дел США не касаются Willow, отмечает WSJ.

США Джо Байден Аляска
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