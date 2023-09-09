Мощное землетрясение произошло в Марокко

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировала в Марокко Геологическая служба США, сообщило агентство Associated Press (AP).

Землетрясение произошло в 23:11 в пятницу по местному времени (01:11 мск субботы). Эпицентр находился в Атласских горах.

AP отмечает, что пока сообщений о возможных жертвах и пострадавших не поступало. В то же время, пишет агентство, "марокканцы опубликовали видео, на которых видно, как некоторые здания превратились в руины". Туристы поделились кадрами эвакуации из ресторанов и клубов бывшей марокканской столицы Марракеша - популярного места отдыха.

Нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней, говорится в публикации.