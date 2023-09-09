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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс. человек

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Марокко превысило 1,3 тыс., число пострадавших увеличилось до 1,8 тыс., сообщает в субботу Associated Press.

По данными марокканского МВД, погибли как минимум 1305 человек, в основном в Марракеше и пяти провинциях рядом с эпицентром подземных толчков. Также 1832 человека пострадали, 1220 из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось о 1037 погибших и 1204 пострадавших.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло поздно вечером в пятницу. Его эпицентр залегал, по различным данным, на глубине от 11 км до 18 км в Атласских горах, примерно в 70 км югу от Марракеша. Землетрясение стало самым сильным в Марокко за последние 120 лет, причем в Северной Африке подобные стихийные бедствия происходят сравнительно редко.

Марокко
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