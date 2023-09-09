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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 1037
Фото: Khadija Benabbou/picture alliance via Getty Images

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 1037, сообщает Associated Press.

Землетрясение произошло в 23:11 пятницы по местному времени (01:11 субботы мск). По данным Геологической службы США, эпицентр залегал на глубине 18,5 км в Атласских горах. Толчки ощущались даже в Португалии и Алжире. Американские эксперты оценивают магнитуду землетрясения в 6,8, Национальный геофизический центр Марокко - в 7,2.

The Guardian сообщает, что пострадал и древний город Марракеш. В старом городе дома расположены близко, поэтому площадь завалов особенно обширна. В нескольких местах треснула средневековая городская стена. В некоторых районах люди руками разбирают руины в поисках погибших и пострадавших.

Нынешнее землетрясение является самым сильным в Марокко с 1960 года, когда подземный толчок магнитудой 5,8 унес тысячи жизней.

The Guardian приводит мнения экспертов, которые напоминают, что землетрясения достаточно редки для Марокко и это повлияло на большое число жертв. Здания в древних городах страны построены из камня и кирпича и не подготовлены для подобных стихийных бедствий.

Марокко
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