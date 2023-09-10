Российские военные заявили о 5 новых нарушениях самолетами коалиции пространства Сирии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии, сообщили российские военные.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 5 нарушений двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C "коалиции", - заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - добавил он.

По его словам, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.