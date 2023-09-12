За сутки авиация коалиции допустила 24 нарушения в воздушном пространстве Сирии

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал он на брифинге.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-35, парой истребителей F-16, и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - добавил контр-адмирал.