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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Шесть человек погибли при стрельбе в пригороде Афин

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - В расположенном близ греческой столицы городе Артемида произошла стрельба, шесть человек погибли, сообщает в понедельник газета "Катимерини".

По ее данным, неизвестный человек или группа лиц открыли огонь по автомобилю с немецкими номерами. Пять из погибших находились в машине, еще один - был на улице.

Согласно агентству Associated Press, нападение может быть связано с конфликтами между преступными группировками.

Полиция занимается расследованием инцидента.

Афины Греция
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