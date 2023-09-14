С августа в Шанхай по безвизовым спискам выехали около 25 тысяч россиян

Туроператоры отмечают, что китайская сторона неохотно согласует списки туристов из регионов России, кроме Приморья

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Туроператоры начали активно отправлять туристов в Китай в рамках соглашения о безвизовых групповых поездках, с 1 августа, когда соглашение возобновило действие, без виз в КНР выехали около 25 тысяч россиян, в основном - из Приморского края, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Пока таким в составе безвизовых групп россияне могут посетить только Шанхай. В другие города въезд не оформляется.

"Востребованы разнообразные маршруты, загрузка наших групповых программ очень высокая. Первая группа по списку улетела 8 августа в Шанхай, за прошедший месяц отправили еще несколько групп от 12 до 20 человек. Глубина продаж достигает Нового года, на ближайшие даты мест нет. Многие туристы уже бывали в Китае до пандемии, и после 3,5 лет ожидания с удовольствием едут туда снова", - сообщил руководитель отдела маркетинга компании China Travel Евгений Глотов.

Он напомнил, что туристы в группе должны следовать строго по одному маршруту.

В компании "Ванд" отметили, что группы по безвизовым спискам в Шанхай собираются в среднем по 15 человек. Самый востребованный маршрут - "Гранд-тур по Китаю", включающий Шанхай, Сиань, Лоян, Пекин.

"Туристы прилетают в Шанхай, но улететь могут из Пекина или другого города, на вылет ограничений нет. Пока неясно, сколько будет сохраняться ограничение для безвизовых групповых поездок в Пекин и Гуанчжоу. Сейчас на туры в Китай большой спрос, несмотря на высокий курс валюты. Глубина продаж - до декабря, почти все программы на осень распроданы", - рассказала заместитель директора по туризму туроператора Людмила Озик.

Как сообщил председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, за месяц по безвизовому обмену из Москвы выехали порядка 500 человек в составе примерно 15 групп разных туроператоров. Из Хабаровска в Китай отправилась тысяча человек, из Благовещенска - 2 тысяч, а из Приморского края - 20 тысяч. По его словам, это очень мало.

"Местные органы координации в Китае по непонятным причинам зачастую отказывают в согласовании списков за исключением Приморского края - там ездят все, кто хочет. В остальных регионах существуют некоторые проблемы с согласованием именно с китайской стороны. По всей видимости, с этим же связана и невозможность отправлять группы по спискам в Пекин. Эти вопросы надо решать на самом высоком уровне", - подчеркнул эксперт.

В рамках соглашения о безвизовых групповых поездках между Россией и КНР организованные туристы в группе от 5 до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Поездка должна быть организована аккредитованным туроператором, списки которых размещены на сайте Минэкономразвития.