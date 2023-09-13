Минсельхоз США снизил прогноз экспорта риса из Индии до 17,5 млн тонн

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Минсельхоз США в сентябрьском обзоре снизил оценку экспорта риса из Индии в следующем году до 17,5 млн тонн с 19 млн тонн по августовскому прогнозу. В текущем году экспорт ожидается в объеме 20 млн тонн.

Мировые цены на рис взлетели до максимумов за 15 лет на фоне экспортных ограничений, введенных Индией, которая является крупнейшим экспортером риса в мире, отмечает Минсельхоз США. В июле страна ввела запрет на экспорт большинства сортов риса, затем – экспортную пошлину на пропаренный рис и минимальную экспортную цену на басмати. Импортеры переключились на других крупных поставщиков - Таиланд и Вьетнам, в результате их экспортные котировки выросли до самых высоких уровней с 2008 года.

При этом и до введения Индией ограничений цены на рис росли на фоне высокого спроса со стороны импортеров и снижения производства в ряде стран.

В 2008 году Индия, на тот момент второй по величине экспортер риса, также ввела экспортные ограничения, что привело к резкому росту цен. После снятия ограничений в 2011 году страна нарастила поставки на мировой рынок и на следующий год стала крупнейшим экспортером, с тех пор удерживая эту позицию. В 2022 году Индия экспортировала чуть больше, чем следующие за ней четыре поставщика вместе взятые, что составило около 40% от глобальных поставок. С 2020 года страна поставляла белый рис по самым низким ценам, в особенности в африканские страны к югу от Сахары. Ожидается, что резкий рост цен заметно скажется на этих странах, зависящих от импорта.

Несмотря на значительное повышение экспортных цен, они так и не достигли рекордных уровней 2008 года, поскольку на этот раз ограничения на экспорт менее строгие. Кроме того, Вьетнам, остановивший экспорт в 2008 году, сейчас продолжает поставки.

По прогнозу Минсельхоза США, мировой экспорт риса в текущем году составит 53,11 млн тонн (56,12 млн тонн в прошлом). В следующем году поставки могут сократиться до 52,1 млн тонн (прогноз был снижен с 53 млн тонн, согласно августовской оценке).