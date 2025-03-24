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Цены на рис упали после отмены Индией ограничений на его экспорт

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Цены на рис упали после отмены Индией последних из действовавших ограничений на экспорт риса. Цена за тонну эталонного белого тайского риса, которая в январе 2024 года составляла $669, к прошлой неделе опустилась до $405, пишет Financial Times.

Решение об отмене ограничений продиктовано стремлением Индии увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия, чтобы повысить доходы фермеров на фоне общего экономического спада в стране.

По словам министра торговли Пиюша Гояла, к 2030 году планируется нарастить объемы поставок до $100 млрд с $48,15 млрд в 2023-2024 годах.

"В прошлом году из Индии было экспортировано продукции примерно на $50 млрд, - сказал министр ранее. - Я надеюсь увидеть трехзначную цифру, отметку в $100 млрд".

Ограничения на экспорт были введены в стране в 2022 году. В результате этого решения цена на белый тайский рис подскочила до максимума с 2008 года.

Индия начала смягчать ограничительные меры в сентябре 2024 года. Объем экспорта риса из Индии, который в 2023 году составил 14 млн тонн, может достичь рекордных 21,5 млн тонн в период с сентября 2024 года по октябрь 2025 года, по оценкам S&P Global.

Возвращение индийского риса негативно отразится на экспортерах из Пакистана, нарастивших свои доли на рынках Индонезии и Восточной Африки на фоне сокращения поставок из Индии.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, экспорт риса из Пакистана за 12 месяцев до мая 2025 года составит всего 5,8 млн тонн, что на 11,4% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Африканские страны, а также производители кормов и этанола в Восточной Азии смогут вновь покупать рис по более низким ценам.

Индия является ведущим поставщиком дробленого риса, пользующегося высоким спросом в африканских странах. По данным Международного исследовательского института продовольственной политики, в 2022 году индийские поставки составляли более 60% в импорте риса 17 африканских стран и более 80% в импорте девяти, включая Сомали.

Африка Индия Пакистан США Пиюш Гоял Минсельхоз
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