В Москве пройдут переговоры Лаврова с главой МИД Мьянмы

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Мьянмы Тан Све, находящийся с визитом в Москве, в четверг встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"С 13 по 15 сентября Москву посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Республики Союз Мьянма. Это будет рабочий визит, 14 сентября запланированы его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказала.

По ее словам, министры планируют обсудить состояние и перспективы продвижения всего комплекса двусторонних связей, включая политический диалог, торгово-экономическое сотрудничество, взаимодействие в области обороны и безопасности, а также гуманитарные контакты.

"Также будут рассмотрены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - добавила официальный представитель МИД РФ.