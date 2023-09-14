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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Назначен новый спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назначил бывшего министра торговли Пенни Прицкер новым специальным представителем Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в четверг.

Прицкер занимала пост министра торговли США в 2013-2017 годах. Она является членом одной из богатейших семей США, занимающейся предпринимательством и филантропией. Прицкер основала компании PSP Partners, PSP Capital Partners и Pritzker Realty Group. Ее брат Джей Роберт Прицкер является губернатором Иллинойса.

Джо Байден США Украина
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