Назначен новый спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины
Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден назначил бывшего министра торговли Пенни Прицкер новым специальным представителем Соединенных Штатов по экономическому восстановлению Украины, говорится в сообщении Белого дома, опубликованном в четверг.
Прицкер занимала пост министра торговли США в 2013-2017 годах. Она является членом одной из богатейших семей США, занимающейся предпринимательством и филантропией. Прицкер основала компании PSP Partners, PSP Capital Partners и Pritzker Realty Group. Ее брат Джей Роберт Прицкер является губернатором Иллинойса.