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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:00

Госдеп отметил, что санкции против турецких компаний не помешают вступлению Швеции в НАТО

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Санкции, которые США ввели против турецких компаний, не должны как-либо влиять на процесс ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО, заявил в четверг представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

"Мы не видим никакой связи, и мы не понимаем, как эти санкции должны иметь хоть какое-то влияние на вступление (Швеции в НАТО - ИФ)", - заявил Миллер во время брифинга.

По его словам, отношения между США и Турцией являются "конструктивными и теплыми". Вашингтон продолжает работать с Анкарой и доносить мысль о том, что вступление в НАТО является очень важным для Швеции. Миллер отметил, что в Вашингтоне серьезно относятся к обещаниям турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что это вступление точно произойдет.

Ранее в четверг Вашингтон ввел санкции против более 100 российских и зарубежных физических и юридических лиц, связанных с РФ. Среди них были граждане и компании из Турции.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. В итоге Анкара пообещала направить заявку Швеции на ратификацию в парламент.

Эрдоган в июле заявил, что турецкий парламент не ратифицирует протокол о присоединении Швеции к НАТО ранее октября. Со своей стороны, турецкие СМИ уточняли, что, по словам Эрдогана, заявку Швеции ратифицируют после открытия сессии парламента, которое намечено на октябрь.

США Турция Швеция НАТО
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