Что случилось этой ночью: пятница, 15 сентября

Увеличение числа жертв наводнения в Ливии, реакция Госдепа на высылку дипломатов США из России, предъявление обвинения Хантеру Байдену в незаконном хранении оружия

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Число жертв наводнений в Ливии достигло 11,3 тыс. человек. По данным ливийского Красного полумесяца, еще 10 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

- Госдеп США пообещал реакцию на высылку двух дипломатов из России. "Мы ответим должным образом на эти действия. Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение", - сказал представитель ведомства Мэтью Миллер.

- Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия. Сын президента США обвиняется в несообщении об употреблении наркотиков в период покупки оружия, а также в его хранении в период, когда он находился в наркотической зависимости.

- Польша заявила, что рассчитывает на защиту стран НАТО с ядерным оружием. Глава государства Анджей Дуда также заявил о решении "совершенно впечатляющим образом ускорить модернизацию польской армии".

- Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Он осмотрел инженерный центр и цеха авиационного завода имени Гагарина, а также производственную площадку гражданского дивизиона ОАК "Яковлев".