Польша ведет переговоры с Южной Кореей о совместном производстве танков и гаубиц

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Польша планирует совместно с Южной Кореей построить более 800 танков и 600 самоходных гаубиц, сообщил польский президент Анджей Дуда агентству PAP.

"Сейчас ведутся переговоры на тему сотрудничества военных предприятий обеих стран, направленного, в том числе, на постройку еще 820 "полонизированных" танков в версии K2PL, более 600 самоходных гаубиц в версии K9PL и производство ракет для РСЗО в Польше", - сказал Дуда.

Он отметил, что "за последние два года Польша в значительной степени развила сотрудничество с Южной Кореей, прежде всего в сфере производства вооружений". "Для польской армии из Южной Кореи были заказаны, среди прочего, 180 танков K2, 48 самоходных гаубиц K9, 218 РСЗО K239 Chunmoo и 48 легких самолетов FA-50", - добавил польский президент.

"Помимо нашего традиционного военного союзника – США, с которыми мы сейчас реализуем огромные, я бы сказал совершенно исторические военные проекты, такие, как система ПВО WISLA c ЗРК Patriot, также сотрудничаем с Южной Кореей", - сказал Дуда, подчеркнув, что сотрудничество с Сеулом означает "очень современные технологии, очень быстрые сроки поставок – новейших танков, новейших РСЗО, новейших самолетов".

В свою очередь президент государственного оборонного концерна Польши PGZ Себастьян Хвалек сообщил агентству PAP, что "предварительные условия по танкам K2PL и K9PL уже согласованы", ключевым элементом сотрудничества Варшавы и Сеула "является передача современных технологий".

Он отметил, что в частности, первые экземпляры польских версий корейских танков, K2PL, "сойдут с конвейера польского завода в 2026 году".

По словам Хвалека, "полонизация" танков будет включать в себя дополнительное вооружение, например, крупнокалиберные пулеметы, управляемые турельные системы, а также оптоэлектронику, системы связи и системы управления боем польского производства.