В Польшу поступили все заказанные в Южной Корее истребители FA-50

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В Польшу поступили все заказанные в Южной Корее для поставки в текущем году истребители FA-50, сообщил во вторник министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы завершили первый этап поставок самолетов FA-50. В Варшаву прилетели 11-й и 12-й истребители", - говорится в сообщении в официальном аккаунте главы Минобороны в соцсети X.

"Машины серьезно усилят возможности польских военно-воздушных сил", - подчеркнул Блащак.

Ранее он сообщал, что до конца 2023 года Сеул поставит Варшаве 12 южнокорейских истребителей FA-50.

В последующие годы планируются дальнейшие поставки таких самолетов, конкретные сроки пока не назывались.

FA-50 Fighting Eagle - легкий двухместный южнокорейский боевой самолет. Его основное вооружение - 20-мм пушка, также FA-50 может нести широкий диапазон бортового вооружения, включая ракеты класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder, ракеты класса "воздух-земля" AGM-65 Maverick, а также несколько различных типов авиабомб.