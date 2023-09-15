Эстония собирается денонсировать договор с РФ о правовой помощи

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Министерство юстиции Эстонии направило на согласование с другими ведомствами законопроект о денонсации договора с Российской Федерацией о правовой помощи.

"Необходимым условием для действия договора о правовой помощи является взаимное доверие к правовым системам друг друга, а такого доверия к судебной системе Российской Федерации у нас сегодня нет", - приводит в пятницу пресс-служба минюста словами главы министерства Калле Лаанета.

По его словам, "безусловно, что решение вопросов для граждан усложнится, но это не означает, что они останутся нерешенными, просто могут потребовать больше времени и дополнительной работы с документами".

Действующий с 1995 года договор предусматривает, в частности, упрощенный специальный режим по ряду юридических вопросов.

При этом остаются вопросы, решение которых было бы проще, если договор будет расторгнут, считает минюст республики. Так, проживающий в Эстонии ребенок сможет обращаться в суд по месту проживания, даже если второй родитель проживает в России. В эстонские суды смогут обращаться и квартирные товарищества для решения проблем с должниками-гражданами России.

Решение о расторжении договора должен будет утвердить парламент.