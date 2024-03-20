Эстония денонсировала договор с Россией о правовой помощи

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании в среду денонсировал договор с Россией о правовой помощи.

За принятие закона о денонсации проголосовали 52 депутата парламента из 101, сообщила пресс-служба парламента.

"Эстония будет (...) поддерживать двусторонние отношения с Россией только на уровне абсолютного минимума", - говорится в пояснительной записке".

В ней отмечается, что возможность сотрудничества с Россией по вопросам гражданских, семейных и уголовных дел сохраняется, но в дальнейшем при их решении будут исходить из правил международного частного права и международных конвенций.

Договор был подписан в 1993 году в Москве и вступил в силу 19 марта 1995 года с автоматическим продлением каждые пять лет.

Для денонсации договора следует уведомить другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода действия договора. Нынешний пятилетний период завершится 18 марта 2025 года.

Таким образом, ноту о денонсации необходимо передать России до 18 сентября 2024 года, сообщила пресс-служба парламента.