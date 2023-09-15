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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Парламент Латвии утвердил новое правительство

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сейм (парламент) Латвии в пятницу проголосовал за утверждение нового правительства республики под руководством премьер-министра Эвики Силини (партия "Новое Единство"), сообщает агентство ЛЕТА.

Согласно сообщению, у "Нового Единства" в правительстве, помимо должности премьера, будут также портфели министра финансов, министра здравоохранения, министра образования и науки, министра иностранных дел, министра внутренних дел, министра юстиции, а также министра охраны среды и регионального развития.

Свои посты в новом правительстве сохранили министр финансов Арвил Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр образования и науки Анда Чакша.

Министром иностранных дел стал бывший премьер-министр Кришьянис Кариньш, министром внутренних дел - Рихард Козловскис, министром охраны среды и регионального развития - Инга Берзиня, а министром здравоохранения - Хосам Абу Мери.

Союз зеленых и крестьян (СЗК) в правительстве будут представлять министр экономики Виктор Валайнис, министр земледелия Арманд Краузе, министр благосостояния Улдис Аугулис и министр климата и энергетики Каспар Мелнис.

У "Прогрессивных" в правительстве будут три должности - министром культуры стала Агнесе Логина, министром обороны - Андрис Спрудс, министром сообщения - Каспарс Бришкенс, сообщает агентство.

Таким образом, из 16 должностей в правительстве и сейме восемь получило "Новое Единство", пять - СЗК, у которого также будет пост спикера, на который планируется выдвинуть депутата Гунара Кутриса, три - у "Прогрессивных".

17 августа действующий на тот момент премьер Латвии Кришьянис Кариньш подал президенту Эдгару Ринкевичу прошение об отставке, тем самым официально ушло в отставку и правительство.

Латвия
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