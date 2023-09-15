Байден встретится с президентами пяти стран Центральной Азии

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден на следующей неделе на полях Генассамблеи ООН встретится с рядом глав государств, в том числе с лидерами стран Центральной Азии, сообщили на брифинге советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

19 сентября, по его словам, Байден выступит с ежегодным обращением на Генассамблее и встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

"Президент также проведет встречу с президентами пяти стран Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана", - продолжил Салливан.

20 сентября у Байдена запланированы двусторонние встречи с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой и с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Затем президент вернется из Нью-Йорка в Вашингтон, где 21 сентября примет президента Украины Владимира Зеленского.

"Это будет их третья встреча в Белом доме", - напомнил советник американского лидера.