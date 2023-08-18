Путин поручил Лаврову возглавить делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН
Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, которым утвердил состав делегации России на 78-й сессии Генассамблеи ООН, возглавит ее глава МИД РФ Сергей Лавров.
Распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, в состав делегации вошли замглавы МИД Сергей Вершинин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, постпред РФ при ООН Василий Небензя, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и другие.