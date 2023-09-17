Новый посол Китая в Кабуле заявил, что страна не вмешивается в дела Афганистана

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Новый посол Китая в Кабуле Чжао Шэн на встрече с министром внутренних дел контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) Сираджуддином Хаккани заявил, что КНР не вмешивается во внутренние дела Афганистана.

"Сегодня у меня состоялась ознакомительная встреча с министром внутренних дел правительства Афганистана Сираджуддином Хаккани. Я заверил господина Хаккани, что Китай не вмешивается ни в какие внутренние дела Афганистана и уважает ценности афганцев", - написал Шэн в социальных сетях в воскресенье.

По его словам, "Афганистан добился большого прогресса за последние два года и имеет возможность для дальнейшего развития, в котором Китай гарантирует все виды искреннего сотрудничества".

В свою очередь, по сообщению начальника пресс-центра МВД талибов муфтия Абдул Матина Кани, глава МВД поблагодарил бывшего посла Китая за успешное выполнение своей миссии в Афганистане, сохранение дружественных и близких китайско-афганских отношений в сложных ситуациях.

"Китай является хорошим соседом Афганистана и своей хорошей позицией заставил афганцев поверить в его добрые намерения", - заявил Хаккани.

Новый посол Китая в Афганистане Чжао Шэн 13 сентября вручил верительные грамоты премьер-министру талибов мулле Мухаммаду Хасану Ахунду, сменив проработавшего на этом посту два года Ван Юя.